В Украине хотят изменить правила размещения парковок и МАФов — Finance.ua

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В Украине хотят изменить правила размещения парковок и МАФов

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В Украине хотят изменить правила размещения парковок и МАФов
В Украине хотят изменить правила размещения парковок и МАФов
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10308, призванный, по словам авторов, упорядочить размещение МАФов и парковок по всей стране.
В частности, он предусматривает отвод мест под МАФы и парковку исключительно через электронные аукционы.
Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк («Слуга народа»), которая также является одним из авторов.
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«Десятилетиями стихийная застройка воспринималась как неизбежная реальность: ну, стоят МАФы где угодно, ну, пристроили очередной киоск прямо на зеленой зоне, ну, наливайка „временно“ выросла у школы — ничего не изменишь. Потому что „киосковая мафия“ — это не мем, а реальная, хорошо организованная сила, которая годами выстраивала свои правила игры», — объяснила она необходимость принятия законопроекта.

Что предусматривает законопроект

  • Отвод мест под МАФы и парковки исключительно через электронные аукционы.
«Бизнес соревнуется честно, без „договорняков“. Предложил лучшие условия — получил право работать. Никаких чиновничьих „откатов“ за „хорошее место“», — объяснила суть нормы Шуляк.
  • Прозрачное использование коммунальной земли.
По словам Шуляк, это предусматривает ликвидацию схем с паспортами привязки — комплектами документов, в которых определено место установления временного сооружения на топографо-геодезической основе М 1:500, схема благоустройства прилегающей территории.
В случае принятия законопроекта, отмечается, право на использование участка будет «оформляться через механизм земельного сервитута». То есть право пользования чужим земельным участком.
  • Увеличение поступлений средств в бюджет общества.
  • Общественный контроль.
«Общественность сможет отслеживать, где размещены легальные МАФы и парковки, а где нет. Также предусмотрена четкая процедура демонтажа незаконных объектов», — рассказала Шуляк.
По материалам:
Обозреватель
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