В Украине хотят изменить правила размещения парковок и МАФов — Finance.ua

В Украине хотят изменить правила размещения парковок и МАФов Сегодня 07:05

В Украине хотят изменить правила размещения парковок и МАФов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10308 , призванный, по словам авторов, упорядочить размещение МАФов и парковок по всей стране.

В частности, он предусматривает отвод мест под МАФы и парковку исключительно через электронные аукционы.

Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк («Слуга народа»), которая также является одним из авторов.

«Десятилетиями стихийная застройка воспринималась как неизбежная реальность: ну, стоят МАФы где угодно, ну, пристроили очередной киоск прямо на зеленой зоне, ну, наливайка „временно“ выросла у школы — ничего не изменишь. Потому что „киосковая мафия“ — это не мем, а реальная, хорошо организованная сила, которая годами выстраивала свои правила игры», — объяснила она необходимость принятия законопроекта.

Что предусматривает законопроект

Отвод мест под МАФы и парковки исключительно через электронные аукционы.

«Бизнес соревнуется честно, без „договорняков“. Предложил лучшие условия — получил право работать. Никаких чиновничьих „откатов“ за „хорошее место“», — объяснила суть нормы Шуляк.

Прозрачное использование коммунальной земли.

По словам Шуляк, это предусматривает ликвидацию схем с паспортами привязки — комплектами документов, в которых определено место установления временного сооружения на топографо-геодезической основе М 1:500, схема благоустройства прилегающей территории.

В случае принятия законопроекта, отмечается, право на использование участка будет «оформляться через механизм земельного сервитута». То есть право пользования чужим земельным участком.

Увеличение поступлений средств в бюджет общества.

Общественный контроль.

«Общественность сможет отслеживать, где размещены легальные МАФы и парковки, а где нет. Также предусмотрена четкая процедура демонтажа незаконных объектов», — рассказала Шуляк.

Обозреватель По материалам:

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