Прозорро. Продажи: в январе привлечено более 466 млн грн через онлайн-аукционы — Finance.ua

Прозорро. Продажи: в январе привлечено более 466 млн грн через онлайн-аукционы Сегодня 07:24 — Казна и Политика

Прозорро. Продажи: в январе привлечено более 466 млн грн через онлайн-аукционы

В январе 2025 года успешно завершенные аукционы в системе Prozorro. Продажи принесли организаторам 466,4 млн грн поступлений.

Об этом сообщили в АО «Прозорро.Продажи».

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Отмечается, что в системе за прошлый месяц было проведено около 2 тысяч онлайн-аукционов.

Лидеры торгов

Среди лидеров торгов в прошлом месяце — имущество обанкротившегося ЧАО «Блиц-Информ» в Киеве.

Новый владелец комплекса нежилых построек по ул. Мурманской, 7 приобрел их за 224,2 млн грн.

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Вторым по объемам привлеченных средств стал аукцион по продаже Госгеонедрами специального разрешения на пользование гипсовым Сковятинским месторождением в Тернопольской области.

Победитель торгов — ООО «Кнауф Гипс Скала» — предложил за разрешение 121,1 млн грн. Сейчас ожидается оплата за объект.

Укрінформ По материалам:

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