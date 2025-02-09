Прозорро. Продажи: в январе привлечено более 466 млн грн через онлайн-аукционы — Finance.ua
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Прозорро. Продажи: в январе привлечено более 466 млн грн через онлайн-аукционы

Казна и Политика
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Прозорро. Продажи: в январе привлечено более 466 млн грн через онлайн-аукционы
Прозорро. Продажи: в январе привлечено более 466 млн грн через онлайн-аукционы
В январе 2025 года успешно завершенные аукционы в системе Prozorro. Продажи принесли организаторам 466,4 млн грн поступлений.
Об этом сообщили в АО «Прозорро.Продажи».
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Отмечается, что в системе за прошлый месяц было проведено около 2 тысяч онлайн-аукционов.

Лидеры торгов

Среди лидеров торгов в прошлом месяце — имущество обанкротившегося ЧАО «Блиц-Информ» в Киеве.
Новый владелец комплекса нежилых построек по ул. Мурманской, 7 приобрел их за 224,2 млн грн.
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Вторым по объемам привлеченных средств стал аукцион по продаже Госгеонедрами специального разрешения на пользование гипсовым Сковятинским месторождением в Тернопольской области.
Победитель торгов — ООО «Кнауф Гипс Скала» — предложил за разрешение 121,1 млн грн. Сейчас ожидается оплата за объект.
По материалам:
Укрінформ
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