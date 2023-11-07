В Украине хотят изменить формат финансирования субсидий: детали — Finance.ua

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В Украине хотят изменить формат финансирования субсидий: детали

Казна и Политика
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В Украине хотят изменить формат финансирования субсидий: детали
В Украине хотят изменить формат финансирования субсидий: детали
В Министерстве социальной политики предлагают, чтобы в условиях военного положения в Украине финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг происходило не только с помощью бюджетных средств.
Соответствующий проект постановления опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
В ведомстве хотят, кроме бюджетных средств, финансировать субсидии с помощью других не запрещенных законодательством источников, в том числе тех, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.
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Подробные условия реализации совместного финансирования, категории получателей льгот и жилищных субсидий и вопросы обмена информацией для выплат за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений определяются Меморандумом о взаимопонимании между финансирующей стороной и Министерством социальной политики или Пенсионным фондом Украины.
Для реализации программы обработки персональных данных и выплат могут привлекаться уполномоченные банки, финансовые учреждения и почтовый оператор «Укрпочта».
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Кроме того, как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, предлагают изменить нормативы на покупку домохозяйствами твердого топлива на отопительный сезон. Новые нормативы будут установлены на следующем уровне:
Как изменятся нормативы на покупку твердого топлива на отопительный сезон
Как изменятся нормативы на покупку твердого топлива на отопительный сезон
Реализация положений акта повлияет на интересы граждан, получающих жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива, поскольку приведение предусмотренных законодательством гарантий к обоснованной фактической потребности тепла с учетом установленной среднерыночной стоимости на твердое топливо, которым обеспечивается обогрев жилых помещений, повысит уровень доверия населения. правительства. Улучшится финансовое обеспечение уязвимых категорий населения, которые находятся в условиях стрессовой ситуации, спровоцированной военными событиями в Украине, обострившимися в прошлом году с началом холодов", — говорится в документе.
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По материалам:
Фокус
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