Cубсидия в Украине: как узнать, насчитали в октябре или нет — Finance.ua
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Cубсидия в Украине: как узнать, насчитали в октябре или нет

Личные финансы
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Информация о начисленной субсидии за октябрь появится в личном кабинете получателя субсидии в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
«Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно будет в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе „Моя субсидия“», — рассказали в Фонде.
При этом услуга отопления жилого помещения в октябре будет рассчитана на 16 дней (с 16 по 31 октября) независимо от количества дней, в течение которых эта услуга будет фактически предоставляться.
Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.
Субсидия в Украине предоставляется на ряд услуг, в том числе в этом списке 10 наименований. В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Так, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.
В то же время украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула.
По материалам:
РБК-Україна
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