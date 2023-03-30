В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов — Finance.ua

В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов

Правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных россиянами — для этого выберут по одному населенному пункту в 5 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Правительство определило дату старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных от российской оккупации территориях.

Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Будут восстанавливать города по принципу «build back better», то есть «отстроить лучше, чем было».

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что закон, необходимый для начала масштабных проектов восстановления, уже был принят парламентом и подписан президентом. По его словам, речь идет не только об восстановлении жилья, но и больницах, школах, садах, ЦПАУ, объектах культуры и т.д.

Также члены правительства обсудили подготовку и принятие необходимых подзаконных актов для запуска механизма компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество.

Справка Finance.ua:

президент Владимир Зеленский подписал закон 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства;

рассмотрение заявок на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье будет происходить через цифровые инструменты, поэтому ни одна комиссия не сможет влиять на очередность заявок;

ущерб Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляет 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться российские войска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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