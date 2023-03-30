В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов

Казна и Политика
33
В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов
В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов
Правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных россиянами — для этого выберут по одному населенному пункту в 5 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Правительство определило дату старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных от российской оккупации территориях.
Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Как списать или заморозить кредит за разрушенную недвижимость

Будут восстанавливать города по принципу «build back better», то есть «отстроить лучше, чем было».
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что закон, необходимый для начала масштабных проектов восстановления, уже был принят парламентом и подписан президентом. По его словам, речь идет не только об восстановлении жилья, но и больницах, школах, садах, ЦПАУ, объектах культуры и т.д.
Также члены правительства обсудили подготовку и принятие необходимых подзаконных актов для запуска механизма компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество.

Справка Finance.ua:

  • президент Владимир Зеленский подписал закон 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства;
  • рассмотрение заявок на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье будет происходить через цифровые инструменты, поэтому ни одна комиссия не сможет влиять на очередность заявок;
  • ущерб Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляет 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться российские войска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.