В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов — Finance.ua

В Украине готовят старт пилотных проектов по комплексному восстановлению городов
Правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных россиянами — для этого выберут по одному населенному пункту в 5 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Правительство определило дату старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных от российской оккупации территориях.
Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Как списать или заморозить кредит за разрушенную недвижимость
Будут восстанавливать города по принципу «build back better», то есть «отстроить лучше, чем было».
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что закон, необходимый для начала масштабных проектов восстановления, уже был принят парламентом и подписан президентом. По его словам, речь идет не только об восстановлении жилья, но и больницах, школах, садах, ЦПАУ, объектах культуры и т.д.
Также члены правительства обсудили подготовку и принятие необходимых подзаконных актов для запуска механизма компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество.
Справка Finance.ua:
- президент Владимир Зеленский подписал закон 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства;
- рассмотрение заявок на получение компенсации за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье будет происходить через цифровые инструменты, поэтому ни одна комиссия не сможет влиять на очередность заявок;
- ущерб Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляет 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться российские войска.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью