В Украине готовы к возможному блэкауту — Укрэнерго (видео) Сегодня 10:00 — Энергетика

В Украине вполне возможен блэкаут, но даже полное отключение света на время не нужно считать «концом света».

Как заявил в эфире телемарафона глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, не обязательно, что блэкаут в Украине произойдет именно в этом сезоне. Ведь если он и произойдет, то сразу начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение украинцам.

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По словам Кудрицкого, трудно спрогнозировать, какова будет продолжительность блэкаута, если он произойдет, поскольку все будет зависеть от характера и степени повреждения инфраструктуры.

«Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть дольше, может быть короче», — отметил глава Укрэнерго.

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На данный момент украинские энергетики провели учения и знают, как действовать в случае блэкаута в Украине, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Как отметил Кудрицкий, после последней массированной атаки энергетической структуры Украины 15 ноября удалось выполнить ремонт, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Как видите, последние пару дней отключения у нас плановые. Соответственно, ситуация улучшилась. Однако, к сожалению, без света остается большинство абонентов Херсонской области. Это самый большой приоритет для энергетиков на этой неделе», — отметил Кудрицкий.

УНІАН По материалам:

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