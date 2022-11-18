В Киеве зафиксировали антирекорд по отключениям электроэнергии – YASNO — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве зафиксировали антирекорд по отключениям электроэнергии – YASNO

Энергетика
99
В четверг, 17 ноября 2022, в Киеве был зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии.
Как сообщил гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, систему ограничили на более чем 500 МВт.
«Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за все время. Но от нас они не зависят — сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений», — подчеркнул Коваленко.
Кроме того, он добавил, что «когда летят ракеты над головой, ни у кого нет ответа, когда удастся вернуть свет».
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Киевской области электроэнергии может не быть днями. Он добавил, что во время вражеских обстрелов было попадание в одну из украинских теплоэлектростанций, которая прекратила работать из-за повреждения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 10 млн украинских граждан остаются без энергоснабжения в домах из-за повреждения энергосети после российских ракетных ударов.
В то же время первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко считает, что целью ракетного удара со стороны россии 15 ноября была остановка атомных электростанций Украины. Он отметил, что основные попадания были по подстанциям.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.