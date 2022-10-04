В Украине дорожают яйца: на сколько еще вырастет цена и почему — Finance.ua
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В Украине дорожают яйца: на сколько еще вырастет цена и почему

Аграрный рынок
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В Украине дорожают яйца: на сколько еще вырастет цена и почему
В Украине дорожают яйца: на сколько еще вырастет цена и почему
В Украине растут цены на продукты питания, в том числе на яйца. По сравнению с прошлым месяцем яйца подорожали на 21% и сейчас стоят в среднем 40,90 грн за 10 штук.
Об этом сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в комментарии для Фокуса.
По ее прогнозам яйца подорожают еще на 10%, после чего цена стабилизируется. Такая ситуация обусловлена яркой выраженной сезонностью предложения: чем короче световой день и ниже температура, тем меньше яиц и больше цены.
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Кроме того, на стоимость влияет и полномасштабная война, ведь в результате уменьшилось промышленное производство яиц. В частности, в Херсонской области одна из крупнейших птицефабрик Украины «Чернобаевская птицефабрика» приостановила или сократила производство яиц из-за оккупации.
«Еще один фактор, влияющий на цены, — нарушение технологической цепочки выращивания птицы. В начале войны некоторые предприятия в условиях неопределенности частично приостановили инкубационные процессы для получения молодых птиц. Из-за этого поголовье кур-несушек временно сократилось, и объемы производства уменьшились» , — добавила Литвин.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Апостроф
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