За год стоимость «борщового набора» выросла более чем на 60%: сколько стоят продукты (инфографика) — Finance.ua

За год стоимость «борщового набора» выросла более чем на 60%: сколько стоят продукты (инфографика) Сегодня 08:32 — Личные финансы

За год стоимость «борщового набора» выросла более чем на 60%: сколько стоят продукты (инфографика)

Борщовый набор в Украине по состоянию на конец августа текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. подорожал на 60,2% — с 69,76 до 111,78 гривен. А с начала полномасштабной агрессии россии против Украины его стоимость увеличилась на 22% — с 91,64 до 111,78 гривен. Максимальная стоимость борща за 2022 год зафиксирована в июне — 118,52 гривны.

Об этом сообщили в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики».

По подсчетам ученых, свинина, один из ингредиентов борща, за год выросла в цене на 19,8% — со 122,11 до 146,23 гривен за килограмм. И это самый дорогой компонент, без которого блюдо стоит примерно 53 гривны.

В Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) отметили, что в начале сентября стремительно выросли цены на овощи борщового набора, кроме картофеля:

капуста стоит около 17,30 грн за килограмм (в 2,8 раза больше цены в начале сентября прошлого года),

лук — 31,66 грн за килограмм (рост в 3,9 раз),

морковь — 23,40 грн за килограмм (в 2,6 раза больше),

свекла — 12,63 грн за килограмм (рост двукратный),

картофель — примерно 10,40 грн за килограмм, что соответствует цене в прошлом году.

Вторжение оккупационных российских войск перебило логистические цепи и отрезало часть производителей и поставщиков продуктов от потребителей. Это, вкупе с девальвацией гривны и ростом стоимости топлива, и поспособствовало повышению цен на продовольствие.

Читайте также Как изменились цены на продукты в Украине: официальные данные за последний месяц

Именно Херсонская область специализировалась на промышленном производстве овощей, включая овощи борщового набора. Исключение составляет только картофель, выращиваемый по всей территории Украины, и 98% которого выращивается в домохозяйствах.

По словам ученых «Института аграрной экономики», август — это разгар сезона уборки урожая овощей. Поэтому сейчас наблюдается снижение стоимости этого вида агропродукции по сравнению с июлем из-за существенного увеличения предложения, однако в дальнейшем рост цен продолжится.

«Текущее удешевление овощей — это сезонный фактор и он будет продолжаться до октября. Тот факт, что определенное количество украинцев уехали за границу, также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью расходы на хранение овощей будут расти, ожидается увеличение расходов производителей на энергоносители, транспортную логистику, коммунальные услуги, электроэнергию и прочее», — отметили в Институте агроэкономики.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.