Как изменились цены на продукты в Украине: официальные данные за последний месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились цены на продукты в Украине: официальные данные за последний месяц

Личные финансы
18
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2022 года. Подорожали овощи, яйца и гречка.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, по сравнению с июнем 2022 года картофель подорожал на 54,7% до 18,9 гривны за килограмм, морковь — на 15,5% до 32,0 гривен за килограмм, лук — на 11,3% до 28,6 гривен за килограмм. В то же время капуста подешевела на 38,7% до 34,2 гривны за килограмм.
Кроме того, гречка подорожала 14,8% до 93,2 гривны за килограмм, яйца подорожали на 8,7% до 24,7 гривны за десяток.
Как изменились цены на продукты в Украине: официальные данные за последний месяц
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.