Как изменились цены на продукты в Украине: официальные данные за последний месяц — Finance.ua

Как изменились цены на продукты в Украине: официальные данные за последний месяц Сегодня 17:00 — Личные финансы

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2022 года. Подорожали овощи, яйца и гречка.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, по сравнению с июнем 2022 года картофель подорожал на 54,7% до 18,9 гривны за килограмм, морковь — на 15,5% до 32,0 гривен за килограмм, лук — на 11,3% до 28,6 гривен за килограмм. В то же время капуста подешевела на 38,7% до 34,2 гривны за килограмм.

Кроме того, гречка подорожала 14,8% до 93,2 гривны за килограмм, яйца подорожали на 8,7% до 24,7 гривны за десяток.

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