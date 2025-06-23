В Украине будут производить ракеты для систем ПВО NASAMS — Finance.ua

В Украине будут производить ракеты для систем ПВО NASAMS Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

В Украине будут производить ракеты для систем ПВО NASAMS

В Киеве прошла церемония открытия офиса норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) — одного из ведущих производителей оборонных и аэрокосмических систем.

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

В ходе церемонии подписали меморандумы о взаимопонимании между KDA и двумя украинскими предприятиями.

Читайте также Производитель боеприпасов для систем NASAMS планирует создать предприятие в Украине

В документах речь идет о партнерстве по производству воздушных и морских беспилотников, средств противовоздушной обороны, а также разработке высокотехнологичного вооружения. Реализация проектов подразумевает координацию с правительственными структурами, поддержку международных партнеров и запуск производства в Украине.

«Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности, систем NASAMS, которые уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов. В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS — для усиления защиты населения и критической инфраструктуры», — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Читайте также Американский военный гигант хочет удвоить производство ракет Patriot

Глава Минобороны подчеркнул, что противовоздушная оборона является одним из стратегических приоритетов для Украины. Только в этом месяце враг совершил более 3500 запусков ракет и БПЛА. Минобороны продолжает работу над масштабированием производства и ускорением снабжения.

«Вместе реализуем проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря — направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером. Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров, в частности, для повышения эффективности уже имеющегося вооружения и внедрения инноваций», — заявил министр обороны Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.