В Украине будут производить ракеты для систем ПВО NASAMS — Finance.ua

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В Украине будут производить ракеты для систем ПВО NASAMS

Технологии&Авто
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В Украине будут производить ракеты для систем ПВО NASAMS
В Украине будут производить ракеты для систем ПВО NASAMS
В Киеве прошла церемония открытия офиса норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) — одного из ведущих производителей оборонных и аэрокосмических систем.
Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.
В ходе церемонии подписали меморандумы о взаимопонимании между KDA и двумя украинскими предприятиями.
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В документах речь идет о партнерстве по производству воздушных и морских беспилотников, средств противовоздушной обороны, а также разработке высокотехнологичного вооружения. Реализация проектов подразумевает координацию с правительственными структурами, поддержку международных партнеров и запуск производства в Украине.
«Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности, систем NASAMS, которые уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов. В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS — для усиления защиты населения и критической инфраструктуры», — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
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Глава Минобороны подчеркнул, что противовоздушная оборона является одним из стратегических приоритетов для Украины. Только в этом месяце враг совершил более 3500 запусков ракет и БПЛА. Минобороны продолжает работу над масштабированием производства и ускорением снабжения.
«Вместе реализуем проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря — направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером. Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров, в частности, для повышения эффективности уже имеющегося вооружения и внедрения инноваций», — заявил министр обороны Украины.
По материалам:
Finance.ua
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