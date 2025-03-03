Производитель боеприпасов для систем NASAMS планирует создать предприятие в Украине — Finance.ua

Производитель боеприпасов для систем NASAMS планирует создать предприятие в Украине Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Производитель боеприпасов для систем NASAMS планирует создать предприятие в Украине

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, занимающаяся выпуском боеприпасов для систем ПВО NASAMS, планирует создать совместное производство в Украине.

Об этом сообщил президент компании Эйрик Ли в интервью Euractiv.

«Сейчас мы основываем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины по созданию совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине по украинской технологии. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотни. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев», — рассказал Ли.

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Президент компании рассказал, что Кongsberg хочет использовать мощности украинской промышленности и в долгосрочной перспективе, когда война закончится.

«Украина может стать частью цепи поставок ракет для систем ПВО», — отметил Ли.

Напомним, для строящегося в Украине завода по производству беспилотников турецкой компании Baykar уже заказали технику и оборудование. Будущие работники проходят подготовку в Турции. В настоящее время 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников обучаются на базе Baykar. Программа рассчитана минимум на 9 месяцев, и в ходе обучения будет дополнительно прибывать новая группа людей.

Економічна Правда По материалам:

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