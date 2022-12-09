В Украине бизнесу могут разрешить хранить до 2 т топлива без лицензии — Гетманцев
Украинский парламент сейчас работает над законопроектом, который позволит предпринимателям хранить до 2 тонн горючего без обязательства получать лицензию или другие разрешительные документы.
Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, передает Forbes.
Депутаты должны рассмотреть и принять законопроект до конца 2022 года, он вступит в силу во время военного положения.
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Согласно нормам документа бизнесу, который захочет хранить более 2 тонн, нужно будет подать декларацию в Государственную налоговую службу Украины.
Под такие ограничения не подпадают сети АЗС, оптовики и нефтеперерабатывающие заводы.
Гетманцев уточнил, что пока налоговая не применяет никаких штрафных санкций за хранение горючего.
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