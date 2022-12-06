Гетманцев опроверг информацию, что владельцы генераторов могут заплатить штраф в полмиллиона гривен — Finance.ua
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Гетманцев опроверг информацию, что владельцы генераторов могут заплатить штраф в полмиллиона гривен

Личные финансы
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Как сообщают СМИ, владельцы генераторов могут попасть на штраф 500 тысяч грн за хранение горючего без лицензии. Мол, хранить топливо без специальной лицензии нельзя, а эксплуатация этих устройств на предприятиях требует оформления специальной документации. Даже в условиях военного положения запрещается субъектам хозяйствования хранить горючее для личных нужд без соответствующей лицензии. За это может быть назначен штраф в размере 500 тысяч гривен.
Вместе с тем председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев опровергает эти слухи.
«На счет очередной „зрады“ со штрафами за хранение горючего без лицензии — сообщаю, что никакой штраф на субъекты хозяйствования (кроме, конечно, АЗС, НПЗ и оптовиков) в период зимы наложен не будет. Соответствующие изменения будут внесены в законодательство в скором времени. Проверок не будет ни до, ни после изменений», — отметил Гетманцев.
Напомним, жители многоквартирных домов, купивших генератор электроэнергии, смогут получить компенсацию от государства. Однако это касается только юридических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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