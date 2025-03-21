В Украине бизнес впервые проходит процедуру превентивной реструктуризации — Finance.ua

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В Украине бизнес впервые проходит процедуру превентивной реструктуризации

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В Украине бизнес впервые проходит процедуру превентивной реструктуризации
В Украине бизнес впервые проходит процедуру превентивной реструктуризации
В Украине впервые зафиксировали случай превентивной реструктуризации компании — способа для компании, находящейся в затруднительном положении, удержаться на плаву и не закрыться.
Об этом сообщает Опендатабот.
«Впервые в Украине компания начала процедуру превентивной реструктуризации. Так делают, когда собственник видит, что бизнес сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, и меняет условия выполнения кредитных обязательств без прекращения работы. Эта новая процедура позволяет сохранить бизнес и не стать банкротами», — отмечает арбитражный управляющий Денис Лихопёк.
В общей сложности 1087 украинских бизнесов в процессе прекращения своей работы с начала года. 66,7% из них самостоятельно прекратили деятельность без судебной процедуры банкротства — 725 компаний. Это значит, что у компании нет долгов, но ее владельцы решили закрыть бизнес.
Эксперт отмечает, что в последнее время самостоятельное закрытие бизнеса теряет популярность: показатель текущего года на 23% ниже аналогичного в прошлом году. Это связано с повышением ответственности владельцев и менеджеров за наличие долгов и потенциальных кредиторов.
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Еще 164 компании, прекратившие работу, проходят процедуру банкротства через суд. Это на 22% больше, чем в начале прошлого года.
Кроме этого, 118 компаний перешли на стадию судебной ликвидации, то есть закрытие из-за несостоятельности выплатить долги. В этом случае кредиторам выплачивают деньги за проданное имущество бизнеса.
В Украине бизнес впервые проходит процедуру превентивной реструктуризации
80 других бизнесов на стадии реорганизации (превращения) в другой проект. Это на 63,5% меньше, чем в прошлом году. Такой процесс могут запустить или утаить сомнительные бизнесы или партнеров путем слияния, присоединения, разделения и преобразования компаний.
Лихопёк отмечает, что всего 5−10% всех процедур заходит в санацию — то есть восстановление платежеспособности. Это связано с тем, что предприятия слишком поздно прибегают к судебным механизмам восстановления платежеспособности.

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«На мой взгляд, финансовые трудности испытывает большинство предприятий, но сейчас урегулировать их с помощью судебных процедур для собственников слишком сложно и рискованно. Если уже стал банкротом, то санация маловероятно поможет что-то изменить. Фактически, это лишь отражение общего состояния бизнеса и экономики в целом», — комментирует специалист по банкротству.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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