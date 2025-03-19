Самая старая компания Канады объявила о банкротстве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самая старая компания Канады объявила о банкротстве

15
Самая старая компания Канады объявила о банкротстве
Самая старая компания Канады объявила о банкротстве, storeys.com
В Канаде объявила о банкротстве самая старая фирма страны — Компания Гудзонова залива, основанная еще в 1670 году.
Об этом сообщает CBC News.
«Компания Гудзонова залива обратилась с запросом о защите от кредиторов, заявив, что испытывает проблемы с оплатой аренды, закупкой и выплатой зарплат работникам. Этот процесс может привести к продаже или закрытию самой старой компании Канады», — говорится в сообщении.
Читайте также
По словам экспертов, Компания Гудзонова залива, владеющая несколькими десятками универмагов по всей Канаде, уже много лет приходит в упадок из-за изменения покупательских привычек потребителей. План реструктуризации компании предполагает закрытие некоторых магазинов и уменьшение оборота.
Компания Гудзонова залива была основана в 1670 году преимущественно для торговли мехом в Северной Америке. В XIX веке ее обширные владения вошли в состав Канадского доминиона, принадлежавшего Британской империи. Сейчас в компании работает около 9 тысяч человек.
Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua.👛
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems