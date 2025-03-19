Самая старая компания Канады объявила о банкротстве — Finance.ua

Самая старая компания Канады объявила о банкротстве Сегодня 03:01

Самая старая компания Канады объявила о банкротстве, storeys.com

В Канаде объявила о банкротстве самая старая фирма страны — Компания Гудзонова залива, основанная еще в 1670 году.

Об этом сообщает CBC News

«Компания Гудзонова залива обратилась с запросом о защите от кредиторов, заявив, что испытывает проблемы с оплатой аренды, закупкой и выплатой зарплат работникам. Этот процесс может привести к продаже или закрытию самой старой компании Канады», — говорится в сообщении.

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По словам экспертов, Компания Гудзонова залива, владеющая несколькими десятками универмагов по всей Канаде, уже много лет приходит в упадок из-за изменения покупательских привычек потребителей. План реструктуризации компании предполагает закрытие некоторых магазинов и уменьшение оборота.

Компания Гудзонова залива была основана в 1670 году преимущественно для торговли мехом в Северной Америке. В XIX веке ее обширные владения вошли в состав Канадского доминиона, принадлежавшего Британской империи. Сейчас в компании работает около 9 тысяч человек.

Укрінформ По материалам:

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