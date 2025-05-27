В Украине автоматически продлили договоры аренды госимущества в условиях войны — Finance.ua

В Украине автоматически продлили договоры аренды госимущества в условиях войны Сегодня 16:29 — Казна и Политика

В Украине автоматически продлили договоры аренды госимущества в условиях войны

Кабинет министров автоматически продлил договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, на шесть месяцев после окончания войны.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме

«Предусмотрено, что договоры аренды государственного и коммунального имущества, расположенного на определенных территориях, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, срок действия которых завершается в период военного положения, считаются продленными до даты, наступающей через шесть месяцев после даты завершения боевых действий или временной оккупации и определяется с учетом перечня определенных территорий», — говорится в сообщении.

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Отдельно предусмотрено продление договоров для мобилизованных. Если арендатором является физическое лицо или ФЛП, призванные на военную службу после введения военного положения, их договоры продлеваются на шесть месяцев после прекращения военного положения.

На такой же срок продлеваются договоры аренды имущества в аэропортах и ​​на аэродромах — до шести месяцев после возобновления их работы.

Он отметил, что для продления договора аренды заявление арендатора и отдельное решение арендодателя не требуется. Арендная плата устанавливается на уровне последней месячной платы по договору с учетом индексации.

Также договоры аренды, которые заканчиваются в ближайшие четыре месяца после вступления в силу этих изменений, автоматически продлеваются еще на четыре месяца.

Укрінформ По материалам:

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