В Украине арестовали два российских самолета стоимостью 10 млн евро — Finance.ua
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В Украине арестовали два российских самолета стоимостью 10 млн евро

Казна и Политика
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В Украине арестовали два российских самолета стоимостью 10 млн евро
В Украине арестовали два российских самолета стоимостью 10 млн евро
Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Стоимость самолетов составляет около 10 млн евро.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По решению СНБО Украины к обществу были применены персональные специальные экономические и другие санкции.
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По данным следствия, в 2021 году подсанкционное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода введенных санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, использовавшим их в своей хозяйственной деятельности.
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После полномасштабного вторжения рф на территорию Украины договоры аренды были расторгнуты. Самолеты должны были быть вывезены с территории Украины и доставлены в россию.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора досудебное расследование по уголовному производству по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности ведется Главным следственным управлением СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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