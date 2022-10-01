В россии анонсировали производство замены самолетов Boeing и Airbus. Эксперты уверены, что без западных запчастей это невозможно — Finance.ua

В россии анонсировали производство замены самолетов Boeing и Airbus. Эксперты уверены, что без западных запчастей это невозможно Сегодня 03:10 — Мир

российская госкорпорация «ростех» планирует использовать детали местного производства для выпуска 1000 авиалайнеров до 2030 года и прекратить зависимость от Boeing и Airbus.

Эксперты напоминают, что даже до санкций рф производила за год всего несколько самолетов, пишет Reuters

Агентство отмечает, что заявления «ростеха», который возглавляет близкий соратник президента Владимира Путина Сергей Чемезов и включает единственного в россии производителя гражданских самолетов, являются убедительным свидетельством того, что авиационный сектор страны рассматривает конфронтацию с Западом как перманентный раскол.

Введение Западом самых строгих санкций в современной истории после вторжения россии вызвало наибольшие изменения в экономике рф со времен распада Советского Союза с 1989 по 1991 год. В настоящее время в россии 95% пассажиропотока приходится на иностранные самолеты, преимущественно фирм Boeing и Airbus, а санкции означают, что запчастей нет и перспектив нет.

Агентство Reuters напоминает, что в августе российские авиакомпании, в частности «Аэрофлот», даже разбирали авиалайнеры, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

Но в «ростехе» говорят, что это «возможность построить сильную, самодостаточную авиационную промышленность».

«Мы считаем, что этот процесс необратимый, и самолеты Boeing и Airbus никогда не будут поставлены в россию», — говорится в сообщении компании.

Агентство отмечает, что создать конкурентоспособную отечественную альтернативу будет сложно. По словам аэрокосмического аналитика, управляющего директора американской компании AeroDynamic Advisory Ричарда Абулафии, цель построить 1000 авиалайнеров к 2030 году «практически невыполнима». «Даже когда они могли получать полупроводники и другие жизненно важные компоненты с Запада, им было очень трудно производить больше нескольких самолетов», — сказал он.

Что касается современных самолетов, то единственный в россии производитель гражданских самолетов — «Объединенная авиастроительная корпорация» — ограничен недостатком моделей, производственных мощностей и иностранного комплектования.

Половина компонентов и технологий, используемых в российской авиационной промышленности в 2021 году, произведены в зарубежных странах, говорится в документе «О стратегических направлениях деятельности в новых условиях на период до 2030 года», подготовленном правительством и опубликованном Reuters.

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