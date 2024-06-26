В Украине активизировались рейдеры: количество дел выросло в полтора раза за месяц — Finance.ua

В Украине активизировались рейдеры: количество дел выросло в полтора раза за месяц Сегодня 13:37 — Криминал

В Украине активизировались рейдеры: количество дел выросло в полтора раза за месяц

Количество дел о рейдерстве растет в последние годы, однако все еще не достигло показателей до начала полномасштабного вторжения. С начала года было открыто 188 производств по статьям о рейдерстве. Это в 1,3 раза больше показателей соответствующего периода в прошлом году — 147 производств. Однако все еще вдвое меньше, чем в 2021 году — 398 дел.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот

Как говорят аналитики, в преддверии полномасштабного вторжения регистрировали, в среднем, 50 новых дел ежемесячно. В начале этого года открывалось по 32 новых производств в месяц, а уже в мае их количество достигло 52.

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В целом дела по рейдерству открываются по статьям о подделке документов (ст. 205−1 УКУ), противодействии законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) и противоправном завладении имуществом предприятия (ст. 206−2 УКУ) и т. д.

Чаще всего фиксируют рейдерство из-за подделки документов: 138 или 73% от всех дел в этом году.

За противодействие законной хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом предприятия с начала года было открыто 29 и 21 уголовное производство соответственно. Следует отметить, что с начала года в суд не поступило ни одного нового дела по противодействию хозяйственной деятельности и противоправному завладению имущества предприятия.

По данным Офиса противодействия рейдерству, количество жалоб по рейдерским действиям также растет из года в год. 1255 жалоб поступило за 5 месяцев текущего года. К сравнению, за весь прошлый год таких жалоб было 1905.

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