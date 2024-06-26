Более половины мошеннических сайтов происходят из россии: как себя защитить — Finance.ua
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Более половины мошеннических сайтов происходят из россии: как себя защитить

Криминал
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Более половины мошеннических сайтов происходят из россии: как себя защитить
Более половины мошеннических сайтов происходят из россии: как себя защитить
Более половины мошеннических сайтов происходят из россии, поэтому украинцам следует тщательно проверять сайты, на которых они вводят свои данные во избежание фишинговых атак. Для безопасности советуют обязательно проверять адрес сайта, протокол (http или https), а также переходить на сайты через поисковую систему и проверять информацию из официальных источников.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
«Вдвое внимательнее проверяйте сайты, на которых просят указать информацию о платежных картах, логины и пароли от интернет-банкинга, социальных сетей и т. д.», — говорят в пресс-службе.
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Мошеннические сайты создаются с целью получения личных данных пользователей, таких как информация о платежных картах, логины и пароли от интернет-банкинга, социальных сетей и т. д. Эти данные могут быть использованы для финансовых махинаций, кражи личной информации или даже для шантажа.

Как себя защитить

  • проверка адреса ресурса:
Прежде всего внимательно проверяйте адрес нужного ресурса. Любые отличия в написании могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте. К примеру, дополнительные символы или изменение порядка букв могут указывать на мошенническую деятельность;
  • протокол сайта:
обращайте внимание на протокол сайта. Протокол http ненадежен и означает, что сайтом пользоваться нельзя. Протокол https более безопасен, но даже в этом случае следует продолжить проверку сайта;

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  • переход на сайт:
Если нужно перейти на сайт организации, адрес которой вы получили в ссылке, лучше введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на веб-ресурс. Это поможет избежать фишинговых сайтов, которые могут маскироваться под известные организации;
  • проверка информации из официальных источников:
всегда проверяйте информацию из официальных источников. К примеру, перед тем как вводить свои данные на сайте, убедитесь, что он является официальным вебресурсом организации. Это можно сделать с помощью поиска официальных контактов или проверки наличия сайта в официальных списках.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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