В Uklon рассказали, сколько налогов уплатили в бюджет Сегодня 13:40

В компании Uklon сообщили, что по итогам 2025 года уплатили в государственный бюджет более 1 млрд грн налогов.

Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее — в 2024 сумма составила более 680 млн грн.

Какие налоги платит компания

В общую сумму входят налог на прибыль, НДС, ЕСВ, так называемый налог на Google и военный сбор.

Компания также является резидентом Diia City и входит в реестр добросовестных налогоплательщиков («Клуб белого бизнес"а).

В 2025 году Uklon также направила более 90 млн грн на поддержку сил обороны, волонтерские и социальные инициативы. Из этой суммы более 16 млн грн — взносы пользователей через функцию регулярных донатов в приложении.

Финансовые показатели

Согласно финансовым данным, обнародованным в отчете группы «Киевстар», в состав которой входит Uklon, в 2025 году компания получила $101 млн дохода.

Из них $20,9 млн пришлось на первый квартал, а еще $80,1 млн — на второй, третий и четвертый. Для сравнения, в 2024 году доход составил $65 млн.

Отметим, что сейчас сервис Uklon работает в 27 городах Украины и на территории Буковеля.

