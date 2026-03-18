Место для вашей рекламы

В Uklon рассказали, сколько налогов уплатили в бюджет

В компании Uklon сообщили, что по итогам 2025 года уплатили в государственный бюджет более 1 млрд грн налогов.
Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее — в 2024 сумма составила более 680 млн грн.

Какие налоги платит компания

В общую сумму входят налог на прибыль, НДС, ЕСВ, так называемый налог на Google и военный сбор.
Компания также является резидентом Diia City и входит в реестр добросовестных налогоплательщиков («Клуб белого бизнес"а).
Читайте также
В 2025 году Uklon также направила более 90 млн грн на поддержку сил обороны, волонтерские и социальные инициативы. Из этой суммы более 16 млн грн — взносы пользователей через функцию регулярных донатов в приложении.

Финансовые показатели

Согласно финансовым данным, обнародованным в отчете группы «Киевстар», в состав которой входит Uklon, в 2025 году компания получила $101 млн дохода.
Из них $20,9 млн пришлось на первый квартал, а еще $80,1 млн — на второй, третий и четвертый. Для сравнения, в 2024 году доход составил $65 млн.
Отметим, что сейчас сервис Uklon работает в 27 городах Украины и на территории Буковеля.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
