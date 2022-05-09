В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет — Finance.ua
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В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

Сегодня 09:44Энергетика
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В турецких месторождениях вдоль побережья Черного моря есть энергетические ресурсы, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет.
Об этом заявил заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, сообщает CNN Turk.
«Мы нашли газ, у нас газа 540 млрд кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. У нас огромное состояние. Его называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего», — заявил он.
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По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.
«Так что у нас есть эти ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья Черного моря. Это будущее сравнительное преимущество Турции», — добавил Йылдырым.
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Ранее стало известно, что в июне прошлого года Турция обнаружила новое месторождение природного газа в Черном море. Предварительные исследования показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа. Других подробностей о месторождении тогда не приводилось. А уже в августе того же года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа. По его словам, месторождение содержит 320 млрд кубометров газа, его разработку надеются начать уже к 2023 году.

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По материалам: УНІАН
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