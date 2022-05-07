Шмыгаль объяснил, как повлияет нефтяное эмбарго на войну в Украине — Finance.ua

Шмыгаль объяснил, как повлияет нефтяное эмбарго на войну в Украине, freepik.com
Эмбарго на российские нефть и газ не сможет мгновенно остановить агрессию россии против Украины. Однако запрет российских энергоресурсов замедлит финансирование войны.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канадского телеканала CBC News.
«Это не остановит вторжение мгновенно, но это поможет нам бороться с врагом, который будет становиться все слабее и со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны», — заявил глава правительства.
Он также поблагодарил Канаду за то, что страна одной из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. Он призвал европейские страны последовать примеру Канады и лишить россию средств для финансирования войны.
Напомним, Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против россии, сейчас идут переговоры о введении нефтяного эмбарго.
Тем не менее, Венгрия уже выступила против введения эмбарго на российскую нефть.
Словакия и Болгария заверили, что поддержат запрет на нефть из россии, но просят более долгий переходный период.