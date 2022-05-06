Полное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается через 9 месяцев — еврокомиссар
Полное эмбарго на российскую нефть, как ожидается, будет введено Европейским Союзом через 9 месяцев.
Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью Il Messaggero.
«Я думаю, что мы найдем общий курс, чтобы постепенно достичь этого в течение следующих нескольких месяцев. Мы не должны скрывать, что это решение повлияет на нашу экономику, но влияние на российскую экономику будет гораздо больше», — сказал Джентилони.
«Наше предложение — добиться эмбарго, в зависимости от видов нефтепродуктов, в течение 9 месяцев. Выполнение этого в более короткие сроки может иметь последствия для мировых цен на нефть, парадоксально противоречащие нашим целям», — отметил еврокомиссар.
На вопрос, действительно ли санкции влияют на москву, Джентилони отметил, что «говорящий иначе ошибается».
«Центральный банк россии оценил нынешнюю рецессию в 9%. Наша экономика, безусловно, тоже замедлится», — отметил еврокомиссар.