Полное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается через 9 месяцев — еврокомиссар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается через 9 месяцев — еврокомиссар

Сегодня 18:22Энергетика
21
Полное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается через 9 месяцев — еврокомиссарПолное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается через 9 месяцев — еврокомиссар
Полное эмбарго на российскую нефть, как ожидается, будет введено Европейским Союзом через 9 месяцев.
Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью Il Messaggero.
«Я думаю, что мы найдем общий курс, чтобы постепенно достичь этого в течение следующих нескольких месяцев. Мы не должны скрывать, что это решение повлияет на нашу экономику, но влияние на российскую экономику будет гораздо больше», — сказал Джентилони.
Читайте также
«Наше предложение — добиться эмбарго, в зависимости от видов нефтепродуктов, в течение 9 месяцев. Выполнение этого в более короткие сроки может иметь последствия для мировых цен на нефть, парадоксально противоречащие нашим целям», — отметил еврокомиссар.
На вопрос, действительно ли санкции влияют на москву, Джентилони отметил, что «говорящий иначе ошибается».
«Центральный банк россии оценил нынешнюю рецессию в 9%. Наша экономика, безусловно, тоже замедлится», — отметил еврокомиссар.

Что ждет газотранспортную систему Украины

По материалам: УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.