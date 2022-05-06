Чехия нашла, чем заменить нефть из россии — Finance.ua
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Чехия нашла, чем заменить нефть из россии

Сегодня 10:15Энергетика
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Заменой покупке российской нефти может быть расширение поставок по нефтепроводу TAL, проходящему из итальянского Триеста.
Как сообщает Novinky.cz, такое заявление во время визита в Берлин сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«Это очень важно, если мы хотим ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что гражданам и компаниям будет достаточно нефти... Усиление пропускной способности нефтепровода является ключом к снятию зависимости от российской нефти», — заявил он.
По словам Фиалы, это самый простой путь найти замену нефти из рф.
«TAL решил бы наши проблемы. Это тоже самый простой вариант, потому что нам не нужно строить никакого дополнительного управления, этого было бы достаточно, чтобы расширить мощности. Однако для этого нужна готовность наращивать мощности от стран, участвующих в трубопроводе TAL, т.е. Австрии и Германии или Баварии», — добавил он.
Напомним, Чехия является одной из стран, критикующих планы ЕС включить в шестой пакет санкций эмбарго на нефть из рф. Страны Европейского Союза «почти готовы» согласовать предложенный новый пакет санкций против россии, включая нефтяное эмбарго, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Чехия имеет высокую зависимость от российской нефти, поэтому раньше Фиала предлагал отложить эмбарго на два-три года.
Учитывая высокую зависимость отдельных стран, ЕС уже анонсировал исключение действия эмбарго для Венгрии и Словакии. Кроме того, на это исключение претендует и Болгария.

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По материалам: Економічна Правда
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