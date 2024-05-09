Две ГЭС выведены из эксплуатации — «Укргидроэнерго» — Finance.ua
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Две ГЭС выведены из эксплуатации — «Укргидроэнерго»

Энергетика
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Две ГЭС выведены из эксплуатации — «Укргидроэнерго»
Две ГЭС выведены из эксплуатации — «Укргидроэнерго»
В результате утренних обстрелов 8 мая значительные повреждения получили и объекты гидроэнергетики, сейчас две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидроэнерго.
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«Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары. На сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств», — говорится в сообщении.
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Напомним, враг 8 мая атаковал объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.
Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден был ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.
После массированной атаки рф по энергоинфраструктуре Украины 8 мая урон генерации электроэнергии существенный — импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит в энергосистеме.
По материалам:
Економічна Правда
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