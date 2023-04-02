В Турции за год планируют построить 650 тысяч квартир и домов — Finance.ua

В Турции за год планируют построить 650 тысяч квартир и домов
В Турции в течение года после разрушительных землетрясений, произошедших на востоке страны 6 февраля, планируется построить 650 тыс. единиц жилья (квартир или частных домов).
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Нашей целью является восстановление зоны землетрясения, в частности, возведение 319 тыс. жилых домов с инфраструктурой, социальными и коммерческими площадями и в общей сложности 650 тыс. единиц жилья за один год», — сообщил Эрдоган.
По его словам, от землетрясений в разной степени пострадали 14 млн человек в 11 провинциях страны.
Президент Турции также отметил мощную международную помощь, оказанную его стране в связи с землетрясениями.
По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 50 096 человек, ранены 108 068 человек, были полностью разрушены или подверглись значительным разрушениям около 298 зданий.
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