Всемирный банк оценил ущерб Турции от землетрясений в $34 миллиарда — Finance.ua
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Всемирный банк оценил ущерб Турции от землетрясений в $34 миллиарда

Мир
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Всемирный банк оценил ущерб Турции от землетрясений в $34 миллиарда
Всемирный банк оценил ущерб Турции от землетрясений в $34 миллиарда
Ущерб от землетрясения в Турции превышает 34 млрд долларов США, расходы на восстановление и реконструкцию будут намного выше — потенциально в два раза.
Об этом говорится в отчете Всемирного банка.
«Два очень сильных землетрясения 6 февраля нанесли прямой физический ущерб в Турции на сумму 34,2 млрд долларов США, что эквивалентно 4% ВВП страны в 2021 году», — говорится в отчете.
Также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут намного выше ущерба — потенциально в два раза. Продолжение подземных толчков, вероятно, увеличит сумму ущерба со временем.
Глобальная быстрая оценка убытков после стихийного бедствия (GRADE), сосредотачивающаяся на прямом физическом ущербе в Турции, оценивает, что 1,25 млн человек временно остались без крова из-за умеренных и серьезных повреждений или полного разрушения здания. 81% ущерба были в провинциях Хатай, Кахраманмараш, Газиантеп, Малатья и Адияман, где проживает около 6,45 млн человек (около 7,4% от общего населения Турции).
Прямой ущерб, причиненный жилым домам, составляет 53% (18 млрд долларов США) от общего ущерба, 28% ущерб (9,7 млрд долларов США) причинен нежилым зданиям (например, учреждениям здравоохранения, школам, правительственным зданиям и зданиям частного сектора), а также 19% убытков ($6,4 млрд) связаны с инфраструктурой (например, дороги, объекты энергетической инфраструктуры, водоснабжение).
Оценки убытков в отчете не включают более широкие экономические последствия и потери для турецкой экономики или стоимость восстановления и реконструкции, которая может быть значительно больше, чем прямые убытки, и требует более глубокой оценки.
По последним данным, в Турции в результате землетрясений 6 февраля погибли 44 374 человека, травмированы 198 068.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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