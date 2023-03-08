Ущерб от землетрясения в Турции превысит $100 миллиардов — ООН Сегодня 10:47 — Мир

Ущерб от землетрясения в Турции превысит $100 миллиардов — ООН

Ущерб, причиненный землетрясением в Турции, превысит 100 млрд долларов США, заявила представитель Программы развития ООН Луиза Уинтон на брифинге во вторник.

Об этом сообщает Reuters

«Из расчетов ясно, что цифра ущерба, представленного правительством и поддержанного... международными партнерами, превысит 100 млрд долларов», — сказала она.

По словам Уинтон, предыдущая цифра ущерба, охватывающая только Турцию, будет использована в качестве основы для конференции доноров для мобилизации средств, которая состоится 16 марта в Брюсселе.

Уинтон описала картину в наиболее пострадавшей турецкой провинции Хатай как «апокалиптическую», заявив, что сотни тысяч домов были разрушены.

«Потребности огромны, но ресурсы ограничены», — добавила она.

Ранее Всемирный банк оценивал ущерб, причиненный Турции, примерно в 34,2 млрд долларов. В результате землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии погибли более 52 тысячи человек.

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Укрінформ По материалам:

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