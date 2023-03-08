Ущерб от землетрясения в Турции превысит $100 миллиардов — ООН — Finance.ua
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Ущерб от землетрясения в Турции превысит $100 миллиардов — ООН

Мир
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Ущерб от землетрясения в Турции превысит $100 миллиардов — ООН
Ущерб от землетрясения в Турции превысит $100 миллиардов — ООН
Ущерб, причиненный землетрясением в Турции, превысит 100 млрд долларов США, заявила представитель Программы развития ООН Луиза Уинтон на брифинге во вторник.
Об этом сообщает Reuters.
«Из расчетов ясно, что цифра ущерба, представленного правительством и поддержанного... международными партнерами, превысит 100 млрд долларов», — сказала она.
По словам Уинтон, предыдущая цифра ущерба, охватывающая только Турцию, будет использована в качестве основы для конференции доноров для мобилизации средств, которая состоится 16 марта в Брюсселе.
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Уинтон описала картину в наиболее пострадавшей турецкой провинции Хатай как «апокалиптическую», заявив, что сотни тысяч домов были разрушены.
«Потребности огромны, но ресурсы ограничены», — добавила она.
Ранее Всемирный банк оценивал ущерб, причиненный Турции, примерно в 34,2 млрд долларов. В результате землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии погибли более 52 тысячи человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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