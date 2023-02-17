JPMorgan оценил ущерб из-за землетрясения в Турции в 2,5% ВВП страны — Finance.ua
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JPMorgan оценил ущерб из-за землетрясения в Турции в 2,5% ВВП страны

Мир
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JPMorgan оценил ущерб из-за землетрясения в Турции в 2,5% ВВП страны
JPMorgan оценил ущерб из-за землетрясения в Турции в 2,5% ВВП страны
JPMorgan оценивает прямые потери от разрушения сооружений в Турции в результате разрушительного землетрясения 6 февраля 2,5% ВВП или 25 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Общее число погибших от землетрясения в Турции и Сирии возросло до более чем 41 тысячи, миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи. Кроме этого многие выжившие остались без крова во время почти морозной зимней температуры.
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«Землетрясение в Турции привело к трагической потере людей и имеет значительные экономические последствия», — написал экономист Фатих Акчелик в примечании к клиентам.
JPMorgan ожидает, что центральный банк Турции снизит процентные ставки еще на 100 базисных пунктов на своем заседании на следующей неделе до 8%.
«Политическое руководство сообщило о дальнейшем снижении ставок еще до землетрясения. Мы не исключаем новых снижений ставки в преддверии выборов, первоначально запланированных на 18 июня. Однако мы считаем, что политическая ставка сейчас менее актуальна, поскольку трансмиссионный механизм монетарной политики в Турции нарушен», — добавил Акчелик.
По материалам:
Економічна Правда
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