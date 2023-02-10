Ущерб от землетрясения в Турции будет огромный — в Fitch озвучили цифры Сегодня 17:16

Ущерб от масштабного землетрясения в Турции будет огромный и превысит $4 млрд, однако цифра может измениться.

Такой прогноз дало рейтинговое агентство Fitch Raitings , отметив при этом, что окончательный ущерб сейчас невозможно оценить, поскольку ситуация постоянно меняется.

«Экономический ущерб трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но он, скорее всего, превысит 2 миллиарда долларов и может достичь 4 миллиардов долларов или больше», — говорится в сообщении.

Страховые убытки составят около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов.

По данным агентства, «турецкий пул страхования на случай катастроф» (TCIP), созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, причиненный зданиям в городских районах, но не распространяется, в частности, на людские утраты.

УНІАН По материалам:

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