Ущерб от землетрясения в Турции будет огромный — в Fitch озвучили цифры — Finance.ua
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Ущерб от землетрясения в Турции будет огромный — в Fitch озвучили цифры

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Ущерб от масштабного землетрясения в Турции будет огромный и превысит $4 млрд, однако цифра может измениться.
Такой прогноз дало рейтинговое агентство Fitch Raitings, отметив при этом, что окончательный ущерб сейчас невозможно оценить, поскольку ситуация постоянно меняется.
«Экономический ущерб трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но он, скорее всего, превысит 2 миллиарда долларов и может достичь 4 миллиардов долларов или больше», — говорится в сообщении.
Страховые убытки составят около $1 млрд из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов.
По данным агентства, «турецкий пул страхования на случай катастроф» (TCIP), созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, причиненный зданиям в городских районах, но не распространяется, в частности, на людские утраты.

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По материалам:
УНІАН
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