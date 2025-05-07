В Турции официально подтвердили строительство атомных подводных лодок — Finance.ua

В Турции официально подтвердили строительство атомных подводных лодок Сегодня 04:04 — Мир

В Турции официально подтвердили строительство атомных подводных лодок

Командующий военно-морскими силами Турции адмирал Эрджюмент Татлиоглу заявил, что строительство атомных подводных лодок определено одной из национальных целей страны.

«Мы строим подлодки независимо от иностранных стран, что было нашим национальным стремлением в течение 139 лет. После MİLDEN (Проекта по постройке подлодок. — Ред.) мы сделаем важный шаг к атомным подлодкам», — отметил командующий ВМС Турции.

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Адмирал подчеркнул, что строительство атомных подлодок является одной из национальных целей Турции.

По его мнению, Турция будет одной из самых выдающихся стран в этой области, присоединившись к США, россии, Китаю, Франции, Великобритании и Индии.

Следует отметить, что это первый случай, когда высокопоставленное должностное лицо Турции заявило о конкретных планах на строительство ядерных субмарин.

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