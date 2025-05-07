В Турции официально подтвердили строительство атомных подводных лодок — Finance.ua

В Турции официально подтвердили строительство атомных подводных лодок
Командующий военно-морскими силами Турции адмирал Эрджюмент Татлиоглу заявил, что строительство атомных подводных лодок определено одной из национальных целей страны.
Об этом пишет En Son Haber.
«Мы строим подлодки независимо от иностранных стран, что было нашим национальным стремлением в течение 139 лет. После MİLDEN (Проекта по постройке подлодок. — Ред.) мы сделаем важный шаг к атомным подлодкам», — отметил командующий ВМС Турции.
Адмирал подчеркнул, что строительство атомных подлодок является одной из национальных целей Турции.
По его мнению, Турция будет одной из самых выдающихся стран в этой области, присоединившись к США, россии, Китаю, Франции, Великобритании и Индии.
Следует отметить, что это первый случай, когда высокопоставленное должностное лицо Турции заявило о конкретных планах на строительство ядерных субмарин.
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