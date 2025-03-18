Турция испытала крылатую мини-ракету с искусственным интеллектом — Finance.ua
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Турция испытала крылатую мини-ракету с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Турция испытала крылатую мини-ракету с искусственным интеллектом
Турция испытала крылатую мини-ракету с искусственным интеллектом
Интеллектуальная крылатая ракета малого радиуса действия разработана для использования против стратегических целей. В сети есть видео испытания новой разработки турецкой компании Baykar, пишет sprotyv.info.
Миниатюрная ракета способна находиться в воздухе в течение часа, быстро летит благодаря своему реактивному двигателю и эффективна против самых опасных целей в тылу противника. Она также может летать автономно благодаря системе автопилота, поддерживаемой ИИ.
Ракета способна распознавать цель и уничтожать ее с высокой точностью даже в сложных погодных условиях, может работать как днем, так и ночью, а благодаря технологии подавления не реагирует на радиоэлектронные помехи.
Kemankeş-1 обеспечивает полную прямую видимость связи с подключенной платформой. Это позволяет отслеживать данные, передавая всю телеметрическую информацию и изображение камер, полученную через платформу на наземную станцию ​​управления.
По материалам:
Finance.ua
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