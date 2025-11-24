В Торонто заработал филиал «Паспортного Сервиса»
С 24 ноября 2025 года в Торонто (Онтарио, Канада) в тестовом режиме начало работать обособленное подразделение государственного предприятия «Паспортный Сервис».
Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Государственное предприятие «Документ» сообщает о старте тестового режима работы нового обособленного подразделения в городе Торонто, провинция Онтарио.
Услуги будут предоставляться в мобильных программно-технических комплексах (специально обустроенных белых микроавтобусах с надписью «Паспортный Сервис») по адресу: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.
Как будут принимать граждан
Прием граждан производится только по предварительной записи.
На начальном этапе работы (в тестовом режиме) оформление анкет-заявлений будет происходить только по предварительной записи в электронную очередь, которую можно осуществить на официальном вебсайте ГП «Документ».
График работы: Понедельник — суббота, с 08:00 до 16:00 (по местному времени).
Какие услуги доступны
Список услуг, доступных в г. Торонто:
- оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;
- оформление и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обмен паспорта-книжечки образца 1994 года на современную ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа).
Способы оплаты
Оплата за сервисные услуги предприятия осуществляется путем предъявления Money Order на сумму стоимости сервисной услуги предприятия.
Актуальную информацию об услугах и работе филиала, реквизиты для оформления Money Order, а также возможность заполнения можно проверить на официальном вебсайте ГП «Документ».
Кроме того, получить бесплатную консультацию по процедуре оформления документов на официальных страницах центра обслуживания граждан в социальных сетях:
- https://www.facebook.com/toronto.passport.service/
- https://toronto.pasport.org.ua/
- https://www.instagram.com/toronto.passport.service
Поделиться новостью
Также по теме
36 евро в месяц: как из-за границы зарабатывать стаж для пенсии
В Торонто заработал филиал «Паспортного Сервиса»
Налог на 200 млн гривен от владельцев «элитных» авто: где получили больше всего
В Нацбанке рассказали, давит ли МВФ на Украину с требованием девальвировать гривну и каким был бы курс без ежедневных интервенций
Литовская железная дорога (LTG) остановила транзит нефтепродуктов «Лукойла» в Калининград
Аренда квартиры: за сколько лет расходы сравняются с ее стоимостью