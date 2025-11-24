В Торонто заработал филиал «Паспортного Сервиса» Сегодня 13:40

В Торонто заработал филиал «Паспортного Сервиса»

С 24 ноября 2025 года в Торонто (Онтарио, Канада) в тестовом режиме начало работать обособленное подразделение государственного предприятия «Паспортный Сервис».

Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

Государственное предприятие «Документ» сообщает о старте тестового режима работы нового обособленного подразделения в городе Торонто, провинция Онтарио.

Услуги будут предоставляться в мобильных программно-технических комплексах (специально обустроенных белых микроавтобусах с надписью «Паспортный Сервис») по адресу: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.

Как будут принимать граждан

Прием граждан производится только по предварительной записи.

На начальном этапе работы (в тестовом режиме) оформление анкет-заявлений будет происходить только по предварительной записи в электронную очередь, которую можно осуществить на официальном вебсайте ГП «Документ».

График работы: Понедельник — суббота, с 08:00 до 16:00 (по местному времени).

Какие услуги доступны

Список услуг, доступных в г. Торонто:

оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

оформление и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен паспорта-книжечки образца 1994 года на современную ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа).

Способы оплаты

Оплата за сервисные услуги предприятия осуществляется путем предъявления Money Order на сумму стоимости сервисной услуги предприятия.

Актуальную информацию об услугах и работе филиала, реквизиты для оформления Money Order, а также возможность заполнения можно проверить на официальном вебсайте ГП «Документ».

Кроме того, получить бесплатную консультацию по процедуре оформления документов на официальных страницах центра обслуживания граждан в социальных сетях:

