Рейтинг наименее коррумпированных стран Сегодня 16:09 — Мир

Самые и менее коррумпированные страны мира, Фото: magnific

В 2025 году глобальный уровень восприятия коррупции снизился до 42 баллов из 100 возможных, что стало первым ухудшением более чем за десять лет. Наименее коррумпированной страной мира была признана Дания.

Об этом свидетельствует исследование Visual Capitalist, ссылаясь на данные Индекса восприятия коррупции за 2025 год.

Индекс оценивает страны по шкале от 0 до 100 баллов, где более высокий балл свидетельствует о более низком уровне коррупции в государственном секторе.

Какие страны считаются наименее коррумпированными

В 2025 году только 5 стран мира набрали более 80 баллов в Индексе восприятия коррупции. Для сравнения, десять лет назад таких государств было 12.

Лидером стала Дания (89 баллов), далее расположились Финляндия (88), Сингапур (84), Новая Зеландия и Норвегия (по 81 балл).

Среди стран с высокими показателями также:

Швеция — 80; Швейцария — 80; Люксембург — 78; Нидерланды — 78; Германия — 77 Исландия — 77.

Всего 122 из 182 стран мира набрали менее 50 баллов. Худшие результаты демонстрируют Сомали (9 баллов), Южный Судан (9 баллов), Сирия (12 баллов), Ливия (13 баллов), Йемен (13 баллов), Судан (15 баллов), ДР ​​Конго (20 баллов), россия (22 балла), Иран (23 балла), Иран (23 балла).

Следует отметить, что Украина получила 36 баллов.

Самые и менее коррумпированные страны мира, Інфографіка: Visual Capitalist

Эксперты отмечают, что даже государства с развитыми демократическими институтами сталкиваются с возрастающим давлением на систему управления, прозрачность и верховенство права.

США являются одним из самых ярких примеров этого сдвига. В 2025 году США получили 64 балла и заняли 29 место в мировом рейтинге. Это самый низкий результат страны за всю историю существования индекса.

Ранее Finance.ua писал , заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Дмитрий Калмыков сообщил, что за последние 18 лет уровень пораженности коррупцией в Украине уменьшился в 3,7 раза.

По его словам, 17−18 лет назад с коррупцией сталкивались около 67−68% украинцев, в то время как в 2025—2026 годах этот показатель снизился до 18,2%.

Также мы отмечали , что более половины украинцев считают коррупцию в органах власти большей угрозой для развития страны, чем полномасштабная война россии против Украины.

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