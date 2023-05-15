В Тернопольской области отремонтировали кратчайшую дорогу в Киев — Finance.ua

В Тернопольской области отремонтировали кратчайшую дорогу в Киев 15.05.2023, 01:24 — Казна и Политика

В Тернопольской области отремонтировали кратчайшую дорогу в Киев

Завершен ремонт кратчайшей дороги в Киев на Тернопольщине.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры области в социальных сетях.

При ремонте были устранены дефекты дорожного покрытия на самых проблемных участках.

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«На предварительно подготовленных отрезках дороги был выложен сплошной слой горячего асфальтобетона. Также продолжается ямочный ремонт дороги Р-43 струйным методом. С помощью специализированных машин типа мадпатчер исправляются небольшие ямки», — говорится в сообщении.

Также в Службе восстановления и развития инфраструктуры области сообщили, что в настоящее время проводится ремонт других дорог на Тернопольщине, в частности, Н-02 «Кременец-Белая Церковь-Ржищев-Канев-Софиевка», Т-09−03 «Галич-Подгайцы-Сатанов» и Т-20−06 «Городище-Зарваница-Бучач».

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Телеканал 24 По материалам:

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