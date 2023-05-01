Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира — Finance.ua

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Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира

Технологии&Авто
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Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира
Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира
Эксперты подсчитали, сколько автомобилей ездит на дорогах по всему миру, и выделили крупнейшие авторынки.
Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
По состоянию на конец 2020 года в мире насчитывается 1 млрд 180 млн автомобилей. При этом за 2021 год в мире выпустили 80,2 млн авто, что на 3% больше, чем в 2020 году.
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В каких странах больше всего автомобилей

  • В 2022 году лидером среди стран по количеству эксплуатируемых автомобилей остается Китай. Там на дорогах ездят более 273,4 млн авто.
  • Второе место занимают США из 116,3 млн автомобилей. За 2021 год в стране выпустили 9,167 млн новых автомобилей.
  • На третьей позиции разместилась Япония. Там на дорогах ездит 62,2 млн автомобилей.
  • Четвертое место по объему автопарка занимает страна-оккупант россия. В стране насчитывается 49,2 млн эксплуатируемых автомобилей.
  • На пятой позиции разместилась Германия. По стране ездят 48,2 млн легковых автомобилей.
Вы точно слышали мнение о том, что массовый переход на электромобили станет непосильным бременем для мировой энергосистемы. Якобы на всех просто не хватит электричества. Однако чтобы узнать, правда ли это, нужно провести некоторые расчеты. Подробнее о том, сколько потребуется электроэнергии, если все автомобили станут электрическими — читайте здесь.
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По материалам:
Фокус
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