Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира — Finance.ua

Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира
Эксперты подсчитали, сколько автомобилей ездит на дорогах по всему миру, и выделили крупнейшие авторынки.
Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
По состоянию на конец 2020 года в мире насчитывается 1 млрд 180 млн автомобилей. При этом за 2021 год в мире выпустили 80,2 млн авто, что на 3% больше, чем в 2020 году.
В каких странах больше всего автомобилей
- В 2022 году лидером среди стран по количеству эксплуатируемых автомобилей остается Китай. Там на дорогах ездят более 273,4 млн авто.
- Второе место занимают США из 116,3 млн автомобилей. За 2021 год в стране выпустили 9,167 млн новых автомобилей.
- На третьей позиции разместилась Япония. Там на дорогах ездит 62,2 млн автомобилей.
- Четвертое место по объему автопарка занимает страна-оккупант россия. В стране насчитывается 49,2 млн эксплуатируемых автомобилей.
- На пятой позиции разместилась Германия. По стране ездят 48,2 млн легковых автомобилей.
Вы точно слышали мнение о том, что массовый переход на электромобили станет непосильным бременем для мировой энергосистемы. Якобы на всех просто не хватит электричества. Однако чтобы узнать, правда ли это, нужно провести некоторые расчеты. Подробнее о том, сколько потребуется электроэнергии, если все автомобили станут электрическими — читайте здесь.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.
Хочу выгодно приобрести автогражданку
Поделиться новостью