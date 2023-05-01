Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира — Finance.ua

Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира Сегодня 21:21 — Технологии&Авто

Сколько автомобилей ездит по дорогам всего мира

Эксперты подсчитали, сколько автомобилей ездит на дорогах по всему миру, и выделили крупнейшие авторынки.

Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».

По состоянию на конец 2020 года в мире насчитывается 1 млрд 180 млн автомобилей. При этом за 2021 год в мире выпустили 80,2 млн авто, что на 3% больше, чем в 2020 году.

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В каких странах больше всего автомобилей

В 2022 году лидером среди стран по количеству эксплуатируемых автомобилей остается Китай. Там на дорогах ездят более 273,4 млн авто.

Второе место занимают США из 116,3 млн автомобилей. За 2021 год в стране выпустили 9,167 млн новых автомобилей.



На третьей позиции разместилась Япония. Там на дорогах ездит 62,2 млн автомобилей.



Четвертое место по объему автопарка занимает страна-оккупант россия. В стране насчитывается 49,2 млн эксплуатируемых автомобилей.



На пятой позиции разместилась Германия. По стране ездят 48,2 млн легковых автомобилей.



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Фокус По материалам:

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