Сколько потребуется электроэнергии, если все автомобили станут электрическими — Finance.ua

Сколько потребуется электроэнергии, если все автомобили станут электрическими 19.04.2023, 02:36 — Технологии&Авто

Сколько потребуется электроэнергии, если все автомобили станут электрическими

Вы точно слышали мнение о том, что массовый переход на электромобили станет непосильным бременем для мировой энергосистемы. Якобы на всех просто не хватит электричества. Однако чтобы узнать, правда ли это, нужно провести некоторые расчеты.

Журналист подсчитал , что произойдет, если все автомобили в мире перевести на электротягу, и хватит ли им всем электричества.

Что показали расчеты

В мире сегодня существует 1,447 млрд легковых автомобилей. Средний расход легкового электромобиля на километр пробега — 200 ватт*часов. А среднегодовой пробег легкового автомобиля — 11 тысяч километров.

Таким образом, если сразу и вдруг все автомобили в мире станут электрическими — им потребуется 3 183 400 гигаватт*часов электроэнергии.

Для выработки 3183400 гигаватт*часов электроэнергии требуется генерирующая мощность 363 гигаватта.

На 2020 год в мире было установлено ветрогенераторов КИУМ (коэффициент используемой установленной мощности) 743 гигаватта. Что уже вдвое больше, чем нужно, если сразу и вдруг все автомобили станут электромобилями.

В 2022 году в мире был выпущен 81 миллион автомобилей. Даже если предположить, что все новые автомобили будут производиться только электрическими, то на замену автопарка понадобится 17,8 лет. И при существующих темпах установки ветряков по 93 гигаватта в год за эти 18 лет наставят 1674 гигаватта КИУМ. А нужно этим всем полчищам электромобилей, как мы помним, 363 гигавата. Или вчетверо меньше.

Важно. Все эти уже существующие 743 гигаватта КИУМ ветрогенераторов — лишь около 6% от всей энергии, производимой в мире.

То есть если даже завтра все автомобили перевести на электротягу, что даже сугубо гипотетически невыполнимо, то им всем хватит энергии, которую производят ветрогенерирующие мощности уже сейчас.

«А учитывая ежегодные темпы установки новых ветрогенерирующих мощностей и те же минимум восемнадцать лет, необходимые на замену автопарка, никакой проблемы с генерацией энергии для этих электромобилей нет. И технических сложностей, чтобы это сделать нет тоже», — заключает эксперт.

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Телеканал 24 По материалам:

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