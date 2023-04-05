Какие электромобили покупали украинцы в марте: Топ-5 марок — Finance.ua
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Какие электромобили покупали украинцы в марте: Топ-5 марок

Личные финансы
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Какие электромобили покупали украинцы в марте: Топ-5 марок
Какие электромобили покупали украинцы в марте: Топ-5 марок
В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Как сообщает «Укравтопром», украинский рынок электромобилей омолаживается.
«Относительно февральского результата, количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%. При этом, среди них новых авто было 525 единиц, а подержанных — 1383», — сказано в сообщении.
В то же время, спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на подержанные — на 8%.
«Следовательно, доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале», — отметили в Укравтопроме.
Топ-5 новых электромобилей на рынке в марте 2023 г.:
  • Volkswagen ID.4 — 149 ед.;
  • Dongfeng/Honda M-NV — 100 ед;
  • Volkswagen ID.6 — 28 ед.;
  • Honda E — 24 ед.;
  • Dongfeng M5 EV — 22 ед.
Топ-5 марта впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
  • Nissan Leaf — 276 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 146 ед.;
  • Tesla Model 3 — 137 ед.;
  • Tesla Model Y — 114 ед.;
  • Volkswagen e-Golf — 89 ед.;
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По материалам:
Finance.ua
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