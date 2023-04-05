Какие электромобили покупали украинцы в марте: Топ-5 марок — Finance.ua

Какие электромобили покупали украинцы в марте: Топ-5 марок Сегодня 19:01 — Личные финансы

Какие электромобили покупали украинцы в марте: Топ-5 марок

В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Как сообщает «Укравтопром», украинский рынок электромобилей омолаживается.

«Относительно февральского результата, количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%. При этом, среди них новых авто было 525 единиц, а подержанных — 1383», — сказано в сообщении.

В то же время, спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на подержанные — на 8%.

«Следовательно, доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале», — отметили в Укравтопроме.

Топ-5 новых электромобилей на рынке в марте 2023 г.:

Volkswagen ID.4 — 149 ед.;

Dongfeng/Honda M-NV — 100 ед;

Volkswagen ID.6 — 28 ед.;

Honda E — 24 ед.;

Dongfeng M5 EV — 22 ед.

Топ-5 марта впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 276 ед.;

Volkswagen ID.4 — 146 ед.;

Tesla Model 3 — 137 ед.;

Tesla Model Y — 114 ед.;

Volkswagen e-Golf — 89 ед.;

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