В Telegram появилась внутренняя валюта: что можно приобрести — Finance.ua

В Telegram появилась внутренняя валюта: что можно приобрести Сегодня 22:35 — Технологии&Авто

В Telegram появилась внутренняя валюта: что можно приобрести

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о внедрении в мессенджере внутренней валюты под названием Telegram Stars.

Об этом он сообщил в Telegram

Отмечается, что нововведенной валютой можно будет оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях. Они в свою очередь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя оплату в приложениях на Android и iOS.

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Разработчики приложений смогут использовать «звездочки» для дальнейшего продвижения своих приложений.

«В отличие от олдскульных приложений, мини-приложения Telegram, такие как Notcoin, не нужно устанавливать для использования. Именно поэтому они так быстро растут. Кроме того, социальная природа Telegram позволяет мини-приложениям распространяться вирусным путем, поэтому они охватывают десятки миллионов пользователей в течение нескольких недель», — объясняет Дуров.

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Также Apple и Google будут брать 30% комиссии, когда пользователи будут покупать у них «звездочки». Вместе с тем во время реинвестиции внутри Telegram комиссия будет нулевой.

«Как результат, запуск приложений в Telegram имеет больший экономический смысл, чем запуск традиционных мобильных приложений», — добавил Дуров.

Он пообещал, что в предстоящих обновлениях у звезд Telegram появится еще больше функций и возможностей, кроме приобретения цифровых товаров и услуг в мини-приложениях. К примеру, пользователи смогут присылать подарки создателям контента — и не только.

Діло По материалам:

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