В Тайване построили дом-спираль, который генерирует более 40 тыс. киловатт энергии в год — Finance.ua

В Тайване построили дом-спираль, который генерирует более 40 тыс. киловатт энергии в год
В Тайбэе завершилось строительство необычного дома в форме двойной спирали ДНК. Башня Tao Zhu Yin Yuan генерирует чистую энергию благодаря солнечным панелям на крыше.
Также здание уникально своим «зеленым» фасадом. Там расположены тысячи деревьев и кустов, сообщает архитектурная студия Vincent Callebaut Architectures.
Почти небоскреб
Это здание высотой 93,2 метра, то есть почти небоскреб. Площадь — более 8000 квадратных метров. Внутри имеется 21 наземный этаж, 20 из которых скручиваются по спирали.
Такая конструкция не только визуально интересна, но и имеет практическое значение. Благодаря такой планировке все квартиры снабжены хорошим дневным освещением.
Каждая квартира спроектирована с тремя сторонами окон от пола до потолка, что способствует естественной циркуляции воздуха.
Мощные солнечные панели на крыше
На крыше дома расположены солнечные панели. Они могут производить около 40 000 киловатт в час энергии в год. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить энергией 10 домохозяйств.
Также башня оснащена шестью ветряными турбинами, которые будут генерировать дополнительные 1400 киловатт в час электроэнергии в год. Они обеспечат публичные объекты комплекса.
Кроме того, здание оборудовано светодиодным освещением и системой управления энергопотреблением. Это позволяет экономить 30 — 40% энергии.
Крепкий каркас, который выдержит землетрясения и наводнения
Дом имеет высокопрочный стальной каркас с 68 фундаментными сваями. Они достигают 50 метров в скальной породе внизу, а также ряда сейсмоизоляционных подушек. Говорят, что башня сможет выдерживать землетрясения и наводнения.
В случае Tao Zhu Yin Yuan мы наблюдаем будущие тенденции в архитектуре и жилищном строительстве: больше внимания уделяют сохранению биоразнообразия, энергетической самодостаточности и качеству жизни для жителей и посетителей, — отметила представитель Совета по экологическому строительству США Стелла Кай.
По всей территории дома, включая фасады, балконы, террасы и ландшафтные садовые зоны, высажено около 23 000 растений. Они будут не только радовать глаз, но и поглощать до 130 тонн углекислого газа в год.
Для полива внедрили систему сбора дождевой воды, которая может хранить до 500 тонн воды.
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