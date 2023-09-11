В странах Евросоюза до максимума с 2015 года выросло количество компаний-банкротов — Finance.ua

В странах Евросоюза до максимума с 2015 года выросло количество компаний-банкротов Сегодня 09:16 — Фондовый рынок

В странах Евросоюза до максимума с 2015 года выросло количество компаний-банкротов

Количество компаний-банкротов в странах Евросоюза во втором квартале 2023 года выросло по итогам шестого квартала подряд и достигло 106. Это максимальный уровень с начала учета данных — с 2015 года.

Об этом говорится в сообщении Статистического управления Европейского союза (Eurostat), в поквартальном выражении количество банкротств увеличилось на 8,4%.

Количество регистраций новых компаний снизилось лишь на 0,6%, до 124. Показатель стабильно держится около отметки 120 компаний с третьего квартала 2020 года после падения до 80 в разгар пандемии коронавируса.

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Наиболее заметный рост числа банкротств в апреле-июне был зафиксирован в гостиничном секторе и в сфере общественного питания (на 23,9% по отношению к первому кварталу), а также в сфере транспорта и складских услуг (на 15,2%).

Количество банкротств также возросло практически во всех секторах по сравнению с допандемическим четвертым кварталом 2019 года.

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Единственными секторами, где количество банкротств снизилось за этот период, стали промышленность (-11,5%) и строительство (-2,7%).

Мировая экономика восстанавливается, но ей грозит нестабильность, которую спровоцировала россия, напав на Украину. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, из крупнейших экономик только США полностью восстановились. Еврозона по-прежнему отстает от тренда примерно на 2%, тогда как Китай и другие развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком отстают от тренда примерно на 5%, причем страны с низкими доходами страдают еще сильнее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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