Где чаще всего открываются и закрываются ФЛП во время войны (инфографика) — Finance.ua
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Где чаще всего открываются и закрываются ФЛП во время войны (инфографика)

Личные финансы
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Где чаще всего открываются и закрываются ФЛП во время войны (инфографика)
Где чаще всего открываются и закрываются ФЛП во время войны (инфографика)
По данным ГП «НАИС», Украине все еще открывается больше новых дел, чем закрывается. По состоянию на начало осени, в Украине официально работают 2 052 326 ФЛП. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет довоенные рекорды.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ГП «НАИС»
Так, в июне было зарегистрировано 31 477 ФЛП — рекордное количество за последние три года. В среднем сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых дел.
Где чаще всего открываются и закрываются ФЛП во время войны (инфографика)

Где больше всего закрывают свой бизнес

За период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года свою работу прекратили 290 910 ФЛПов. В среднем сейчас закрывается около 17 тысяч дел в месяц.
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Полномасштабная война ожидаемо повлияла на количество бизнесов в регионах. С апреля 2022 года по сентябрь 2023 года наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФЛП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия:
  • Донецкая область потеряла 8.2 тысяч предпринимателей
  • Харьковская — 7,1 тысячу
  • Херсонская — 4,5 тысяч
  • Луганская — 3,7 тысяч
  • Запорожская — более 2 тысяч ФЛПов.
Где чаще всего открываются и закрываются ФЛП во время войны (инфографика)
В некоторых регионах за соответствующий период больше открывается новых дел, чем закрывается. Так, наибольший прирост зафиксирован в Киеве — +12,9 тысячи, и на Львовщине — там увеличилось на 12,3 тысячи предпринимателей. Тройку регионов, где прибыло предпринимателей, замыкает Днепропетровщина — там + 8,6 тысячи ФЛП.
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По материалам:
Finance.ua
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