В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн — Finance.ua

В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн Сегодня 17:23 — Личные финансы

В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн

В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн «Власне». Она предусматривает образовательную, менторскую и финансовую поддержку. Присоединиться смогут предприниматели всех масштабов.

Об этом сообщает Минцифры.

«К образовательной составляющей программы присоединятся 15+ ведущих спикеров и 200+ менторов из разных сфер бизнеса. Действенными советами по маркетингу, привлечению инвесторов, цифровой трансформации и развитию бизнеса будут делиться Евгений Клопотенко, Елена Мальцева, Анастасия Владычинская, Елена Залуская и другие», — пишет министерство.

Ожидается, что 1 000 участников, которые лучше всего будут выполнять тестовые задания, получат индивидуальное сопровождение эксперта.

В конце учебы участники будут представлять свои бизнес-концепции, а менторы определят более 30 победителей. Они получат финансовую поддержку в размере 100 000 грн каждый. 10 участников с самыми высокими баллами поборются за возможность привлечь главный приз национального акселератора «Власне» — 800 000 грн.

Средства можно направить на разработку продуктов, проведение маркетинговых исследований, установку нового оборудования и другие необходимые инвестиции для развития бизнеса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.