В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн — Finance.ua
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В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн

Личные финансы
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В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн
В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн
В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн «Власне». Она предусматривает образовательную, менторскую и финансовую поддержку. Присоединиться смогут предприниматели всех масштабов.
Об этом сообщает Минцифры.
«К образовательной составляющей программы присоединятся 15+ ведущих спикеров и 200+ менторов из разных сфер бизнеса. Действенными советами по маркетингу, привлечению инвесторов, цифровой трансформации и развитию бизнеса будут делиться Евгений Клопотенко, Елена Мальцева, Анастасия Владычинская, Елена Залуская и другие», — пишет министерство.
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Ожидается, что 1 000 участников, которые лучше всего будут выполнять тестовые задания, получат индивидуальное сопровождение эксперта.
В конце учебы участники будут представлять свои бизнес-концепции, а менторы определят более 30 победителей. Они получат финансовую поддержку в размере 100 000 грн каждый. 10 участников с самыми высокими баллами поборются за возможность привлечь главный приз национального акселератора «Власне» — 800 000 грн.
Средства можно направить на разработку продуктов, проведение маркетинговых исследований, установку нового оборудования и другие необходимые инвестиции для развития бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
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