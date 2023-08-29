60 тыс. долларов на развитие МСБ: Минцифры запускает новую образовательно-грантовую программу — Finance.ua
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60 тыс. долларов на развитие МСБ: Минцифры запускает новую образовательно-грантовую программу

Личные финансы
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60 тыс. долларов на развитие МСБ: Минцифры запускает новую образовательно-грантовую программу
60 тыс. долларов на развитие МСБ: Минцифры запускает новую образовательно-грантовую программу
Министерство цифровой трансформации запускает образовательно-грантовую программу «Прочность», которая предусматривает грант в 3 тыс. долларов авторам лучших стратегий по восстановлению бизнеса и созданию новых рабочих мест.
Об этом сообщил вице-премьере — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Помогаем предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, пострадавшим от российского вторжения. Хотим, чтобы они получали новые знания и восстанавливали бизнес. Сильные предприниматели — основа экономики страны», — отметил он.
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В общей сложности на программу будет выделено 60 тысяч долларов. 20 лучших стратегий получат 3 тыс. долларов.
Образовательные ивенты состоятся в центрах «Дія.Бізнес». Они предусматривают воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары.
«Эксперты помогут прокачать скилы по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и тому подобное», — рассказал Федоров.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в Украине стартовал грантовый конкурс для поддержки внедрения предприятиями мер по энергоэффективности. Победители отбора получат грант в размере 10 000 евро на одно предприятие;
  • с 1 августа стартовала очередная волна подачи заявлений на гранты для развития перерабатывающих предприятий по правительственной программе «єРобота». По грантовой программе для перерабатывающих предприятий «Новый уровень» предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности он должен создать до 25 рабочих мест. Подробности о программе ищите здесь.
По материалам:
Finance.ua
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