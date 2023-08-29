60 тыс. долларов на развитие МСБ: Минцифры запускает новую образовательно-грантовую программу — Finance.ua

60 тыс. долларов на развитие МСБ: Минцифры запускает новую образовательно-грантовую программу Сегодня 09:12 — Личные финансы

60 тыс. долларов на развитие МСБ: Минцифры запускает новую образовательно-грантовую программу

Министерство цифровой трансформации запускает образовательно-грантовую программу «Прочность», которая предусматривает грант в 3 тыс. долларов авторам лучших стратегий по восстановлению бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Об этом сообщил вице-премьере — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Помогаем предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей, пострадавшим от российского вторжения. Хотим, чтобы они получали новые знания и восстанавливали бизнес. Сильные предприниматели — основа экономики страны», — отметил он.

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В общей сложности на программу будет выделено 60 тысяч долларов. 20 лучших стратегий получат 3 тыс. долларов.

Образовательные ивенты состоятся в центрах «Дія.Бізнес». Они предусматривают воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары.

«Эксперты помогут прокачать скилы по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и тому подобное», — рассказал Федоров.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

в Украине стартовал грантовый конкурс для поддержки внедрения предприятиями мер по энергоэффективности. Победители отбора получат грант в размере 10 000 евро на одно предприятие;

с 1 августа стартовала очередная волна подачи заявлений на гранты для развития перерабатывающих предприятий по правительственной программе «єРобота». По грантовой программе для перерабатывающих предприятий «Новый уровень» предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности он должен создать до 25 рабочих мест. Подробности о программе ищите здесь.

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