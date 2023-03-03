В странах ЕС построят 30 «гигафабрик» для сохранения энергии — Finance.ua
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В странах ЕС построят 30 «гигафабрик» для сохранения энергии

Энергетика
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В странах ЕС построят 30 «гигафабрик» для сохранения энергии
В странах ЕС построят 30 «гигафабрик» для сохранения энергии
В ЕС начинают проект строительства аккумуляторных фабрик для накопления электроэнергии с целью достижения энергетической независимости и нулевого уровня вредных выбросов.
Об этом говорится в релизе на сайте Еврокомиссии.
«В 2022 году общие инвестиции в „батарейную“ экосистему ЕС достигли 180 миллиардов евро. Это охватывает более 160 промышленных проектов, которые уже реализованы или находятся в процессе выполнения, во всех цепочках создания добавленной стоимости, равной около 70 гигаватт-часов установленной батарейной возможности», — говорится в сообщении.
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По итогам встречи Европейского аккумуляторного альянса вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в странах ЕС будут созданы 30 «гигафабрик» для сохранения энергии.
Он подчеркнул, что это особенно важно для развития возобновляемых источников энергии и достижения нулевого уровня вредных выбросов промышленности до 2050 года.
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Из-за вторжения россии в Украину цена на газ в ЕС стала почти в семь раз выше, чем в США. Кроме того, другие экономики также стремятся к быстрому развитию батарей, стимулируя их производство и добычу сырьевых материалов, изменяя глобальные правила игры в энергетике.
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Поэтому особое внимание участников Европейского аккумуляторного альянса уделяется устранению рисков и избавлению от зависимости от третьих стран в поставках сырья, особенно Китая, на который приходится до 80% редкоземельных материалов, используемых в промышленности ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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