Украинцам ответили, действительно ли тарифы на электричество возрастут в 4 раза — Finance.ua

Украинцам ответили, действительно ли тарифы на электричество возрастут в 4 раза Сегодня 14:23 — Энергетика

Глава Национальной комиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский в сюжете ТСН рассказал, какими могут быть новации, кого они могут задеть и когда на самом деле могут заработать.

Российская агрессия очень дорого обошлась украинской энергетике. Для того чтобы успешно пройти следующий отопительный сезон, Украина уже сейчас должна восстанавливать все уничтоженное, говорит глава НКРЭКУ.

Такие ремонты, подсчитали в комиссии, будут стоить миллиарды гривен. Деньги на это должны закладываться в тариф на электроэнергию, но он не пересматривался с 2017 года. Люди, как и до войны, платят 1,68 за киловатт. Раньше разницу покрывали за счет «Энергоатома» и «Укрэнерго», но от агрессии и им изрядно досталось. Поэтому государство вынуждено искать выход из такой ситуации.

Сейчас в Кабмине работает несколько рабочих групп, рассматривающих разные варианты пересмотра тарифов. Одна из них предполагает модификацию системы субсидий, другие — разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К обсуждению подключили и Минсоцполитики.

Ущаповский прогнозирует, что обсуждение вопроса повышения тарифов продлится несколько месяцев. Финальное решение будет принимать правительство.

Хотят пересмотреть тарифы на электричество и для бизнеса. Так, сейчас для малого бизнеса киловатт обходится в 5,5 грн. На сколько он может возрасти, в НКРЭКУ пока изучают оптимальный вариант.

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УНІАН По материалам:

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