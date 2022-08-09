В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках — Finance.ua

В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках Сегодня 08:01 — Личные финансы

В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках

В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис». Эти изменения отражены в приложении «Киев Цифровой».

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

С чем это связано

Такая временная мера связана с продолжающимся судебным процессом в отношении стоимости парковки.

Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.

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О возобновлении платы за парковку столичные власти уведомят горожан заблаговременно.

«Обращаем внимание, что на улицах города работают „парковщики“-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях следует сообщать в полицию», — подчеркнули в КГГА.

Справка Finance.ua:

нарушение правил стоянки предусматривает 340 грн штрафа (ч.1 ст.122 КУоАП);

(ч.1 ст.122 КУоАП); если автомобиль припаркован так, что создает препятствия движению пешеходов, то штраф составляет 680 грн (ч.3 ст.122 КУоАП).

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