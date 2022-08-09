В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках

Личные финансы
53
В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках
В столице временно не будет взиматься плата за парковку на муниципальных площадках
В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис». Эти изменения отражены в приложении «Киев Цифровой».
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

С чем это связано

Такая временная мера связана с продолжающимся судебным процессом в отношении стоимости парковки.
Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.
Читайте также
О возобновлении платы за парковку столичные власти уведомят горожан заблаговременно.
«Обращаем внимание, что на улицах города работают „парковщики“-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях следует сообщать в полицию», — подчеркнули в КГГА.

Справка Finance.ua:

  • нарушение правил стоянки предусматривает 340 грн штрафа (ч.1 ст.122 КУоАП);
  • если автомобиль припаркован так, что создает препятствия движению пешеходов, то штраф составляет 680 грн (ч.3 ст.122 КУоАП).

Сравните цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.