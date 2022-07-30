При каких условиях можно парковаться на тротуаре — Finance.ua

При каких условиях можно парковаться на тротуаре Сегодня 20:39 — Технологии&Авто

В условиях отсутствия в городах парковочных мест водители паркуются, где только могут. Некоторые с соблюдением требований закона, а некоторые вынуждены нарушать.

Часто дороги населенного пункта настолько узки, что не дают возможности даже припарковать авто на краю проезжей части. Свободными остаются только тротуары.

Кое-где есть специальные знаки, которые разрешают парковаться на тротуаре. Но в большинстве случаев такие «разрешающие» знаки отсутствуют.

Обычно парковка на тротуаре — это вынужденная необходимость из-за отсутствия свободных парковочных мест.

Во многих украинских городах работают инспекторы по парковке. Инспекторы проводят свой рабочий день именно в поиске тех парковок, которые припарковались с нарушением правил. Их не интересует вопрос увеличения количества парковочных мест. Их интересует только количество постановлений о наложении штрафов.

При этом бытует общее мнение, что на тротуарах автомобилям парковаться запрещено, поскольку тротуары предназначены исключительно для пешеходов. Однако это не так. Стоянка для определенных типов транспортных средств на тротуарах разрешена, но с соблюдением определенных условий.

Что предусмотрено правилами

Согласно п. 1.10 ПДД тротуар — это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, прилегающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Согласно п.п. «б» п.15.10 ПДД Стоянка запрещается на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками).

В то же время согласно 15.6 ПДД разрешается стоянка легковых автомобилей и мотоциклов в местах, обозначенных дорожными знаками 5.38 (Место для стоянки), 5.39 (Зона стоянки), установленными с одной из табличек 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5 , отмеченный на табличке.

Однако, если отсутствуют «разрешающие» знаки, закон также разрешает стоянку на тротуаре, но только для легковых автомобилей и мотоциклов и при определенных условиях.

А именно, согласно п.п. «в» п.15.10 ПДД стоянка запрещается на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м.

Выводы

Таким образом, правила разрешают парковаться легковым автомобилям и мотоциклам на тротуарах при отсутствии специальных «разрешающих» знаков.

Однако главными условиями для такой парковки является парковка на краю тротуара и оставление на тротуаре 2 метра для свободного движения пешеходов.

Справка Finance.ua:

нарушение правил стоянки предполагает 340 грн штрафа (ч.1 ст.122 КУоАП);

(ч.1 ст.122 КУоАП); если автомобиль припаркован так, что создает препятствия движению пешеходов, то штраф составляет 680 грн (ч.3 ст.122 КУоАП).

Кстати, забудьте о трате времени на покупку билетов. Вместе с Proizd.ua можно быстро приобрести билеты на нужные вам направления.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.